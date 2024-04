Herdeiro dos Brazão é exonerado e fica apto a concorrer à Câmara do Rio

Vínculo entre Cunha e irmãos Brazão se refletiu em votação na Câmara nessa quarta (10). Filha de Cunha, a hoje deputada federal Danielle Cunha (União Brasil-RJ) conversou com colegas de partido e da bancada do Rio para tentar evitar que as prisões de Domingos e Chiquinho fossem validadas pelo Parlamento.

Em novembro, Kaio teve encontro com Rafael Picciani (MDB). Atual secretário de Estado de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro, o político é filho de Jorge Picciani, morto em 2021, que foi presidente da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio) várias vezes durante as gestões de Sergio Cabral e Pezão. Os três eram do então PMDB.

Ligação entre Domingos e Picciani também é antiga. Em 2014, quando Jorge Picciani disputava a presidência da Alerj pela quinta vez, Brazão foi um dos que declararam apoio a ele dentro do PMDB. Na ocasião, Picciani disputava a vaga com Paulo Mello (PMDB). Picciani e Brazão foram presos na mesma operação da PF, em 2018.

Aliados de Lula e Bolsonaro já receberam afagos do clã. Em outubro, Kaio homenageou Waguinho (Republicanos), prefeito de Belford Roxo e aliado de Lula na Baixada Fluminense, em vídeo sobre Dia do Prefeito. Já nas eleições de 2022, Chiquinho postou fotos com Cláudio Castro, do PL, mesmo partido de Bolsonaro.