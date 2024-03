Marielle: milícia, Ferreirinha e outros pontos ligam família Brazão a crime

Deputado estadual e conselheiro do TCE. O irmão mais velho de Chiquinho, 62, é o deputado estadual fluminense Pedro Brazão (União Brasil), de 63 anos. O irmão mais novo é Domingos Brazão, de 59 anos, ex-deputado estadual e atual conselheiro do TCE (Tribunal de Contas do Estado) do Rio de Janeiro.

Em 2019, a PGR apontou Domingos Brazão como "o principal suspeito de ser o autor intelectual dos crimes contra Marielle e Anderson". Segundo a Folha, a Procuradoria-Geral da República investigava os métodos usados pela Polícia Civil do Rio para solucionar o caso, por suspeita de irregularidades.

Marielle e Chiquinho Brazão eram vereadores no Rio de Janeiro na época do crime Imagem: Foto: Renan Olaz/CMRJ



Apesar de mencionar Domingos, PGR não pediu seu indiciamento. À época, o entendimento foi de que a medida cabia à Polícia Civil do Rio, que tocava as investigações. A partir do ano passado, a Polícia Federal passou a colaborar com os trabalhos, que também têm auxílio do Ministério Público do Rio.

"Não conhecia e não me lembro de Marielle", afirmou Domingos em nota. No texto divulgado por ocasião da delação de Lessa, o conselheiro do TCE disse que não mantinha uma relação pessoal com a vereadora morta e que ouviu "falar muito dela quando aconteceu essa trágica ocorrência", em referência ao assassinato.

Domingos disse desconhecer Lessa e Élcio de Queiroz. Os dois são apontados como passageiro e motorista do carro de onde partiram os tiros que mataram Marielle e Anderson.

Chiquinho disse ter convívio "amistoso e cordial" com Marielle durante a passagem dos dois pela Câmara Municipal do Rio. O hoje deputado federal afirmou ainda que "coloca-se à disposição das autoridades para todo e qualquer esclarecimento" e que "aguarda o esclarecimento dos fatos".

Caso Ferreirinha gerou denúncia por obstrução de justiça

Investigações mostraram indícios de que uma falsa testemunha recebeu pagamentos de assessor de Domingos no TCE. O inquérito da Polícia Federal encontrou indícios de que o funcionário fez pagamentos ao PM Rodrigo Ferreira para que ele apontasse o miliciano Orlando Curicica e Marcello Siciliano como mandantes.