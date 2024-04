'Sentimento é de alívio', diz Freixo após Câmara manter prisão de Brazão

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, afirmou que sente "alívio" com decisão da Câmara dos Deputados de manter a prisão de Chiquinho Brazão, acusado de mandar matar a vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.

O que aconteceu

Freixo acompanhou a votação no plenário da Casa. A prisão foi mantida com placar de 277 votos favoráveis e 129 contra — eram necessários 257 votos. Agora, o STF será comunicado com máxima urgência.