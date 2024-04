Lira x Padilha: Desencontro de palavras tem que ser superado, diz ministro

Questionado sobre uma possível saída de Padilha do cargo, Pimenta considera não haver um ambiente que sugira uma eventual mudança.

Só quem pode dar essa resposta é o presidente Lula. Eu, particularmente, vejo Padilha como uma pessoa por quem o presidente tem muito apreço e confiança. Nessa semana, Lula fez questão de fazer uma manifestação pública importante, de respaldo ao trabalho do ministro.

A minha percepção é de que não existe um cenário e uma disposição de Lula para fazer essa alteração. Paulo Pimenta, ministro da Secom

Governo não deve interferir na sucessão da Câmara, diz Pimenta

Sobre a relação entre Lula e Arthur Lira, Pimenta disse que sempre houve um canal aberto entre eles. O ministro da Secom ainda ressaltou que o governo não interferirá no processo de sucessão à presidência da Câmara e nem tem um nome preferido para ocupar esta cadeira.