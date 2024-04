Gilmar questiona xingamentos e defende ação do STF: 'Impediu o golpe'

A propósito, eu acho oportuno que o Brasil rediscuta as competências da Justiça Militar. Por falhas do poder civil, tivemos graves problemas de segurança pública e passamos a usar as GLOs.

Essa ideia do poder moderador ganhou muita consistência com o uso e abuso das GLOs, e muitas vezes o Congresso justificou isso. Temos que fazer uma autocrítica e moderar o uso da GLO, diminuir a politização da polícia e dos militares em geral. Quem quer ir para a atividade política deve deixar a função e fazer uma quarentena.

Gilmar Mendes, ministro do STF

Poderes "ditatoriais" do STF

O ministro ainda definiu como "lenda urbana" os supostos poderes ditatoriais de Alexandre de Moraes ou do STF, como indicou Elon Musk. O empresário chamou Moraes de "ditador brutal" no X, antigo Twitter.

É uma lenda urbana essa ideia que vem sendo repetida aqui e agora a iuris, a ideia de que o ministro Alexandre de Moraes ou o STF acumulam poderes ditatoriais. Isso não faz o menor sentido. Mesmo aqueles que se queixam das especificidades do Inquérito das Fake News têm que reconhecer que, se não fosse esse inquérito, provavelmente teríamos o sistema descarrilhado.