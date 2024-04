Ministro: Lira indicará sucessor após primo ser demitido do Incra em AL

O ministro contou que a relação de César Lira com movimentos por reforma agrária era bastante conflituosa.

Em abril do ano passado, os movimentos ocuparam a sede do Incra de Alagoas por conta do nível de dificuldade e conflituosidade com o César Lira, que só aumentou de lá para cá. Depois, no mês de novembro, voltei a discutir com o Arthur a substituição dele.

Ele [César] falou para o presidente do Incra que seria candidato a prefeito em uma cidade de Alagoas e sairia em abril. Estava tudo ajustado para uma saída dele em abril. O fato é que ele não saiu prefeito. Essa litigiosidade dos movimentos está em um nível insuportável.

Então, eu liguei para o presidente Arthur e falei: 'Presidente, vamos trocar o César Lira porque não tem mais convivência entre ele e esses movimentos'.

O que aconteceu

O governo exonerou hoje Wilson César de Lira Santos do cargo de Superintendente Regional do Incra de Alagoas. A decisão foi publicada em portaria nesta manhã. O documento foi assinado pelo presidente do Incra, César Fernando Schiavon Aldrighi.