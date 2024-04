Josias: Bolsonaro usa atos para insinuar que medidas judiciais terão custo

Na prática, Bolsonaro converte o Supremo em uma espécie de centro terapêutico para tratar suas loucuras. Não há no arsenal à disposição de Moraes uma camisa de força, mas poderia impor uma tornozeleira eletrônica. Seria uma providência mais do que razoável. Josias de Souza, colunista do UOL

Para Josias, Bolsonaro aproveita a falta de medidas preventivas do STF contra ele para impulsionar candidaturas de apoiadores e continuar ativo na cena política.

Politicamente, Bolsonaro está fazendo campanha para reforçar o número de prefeitos do PL e de aliados. Isto influenciará nas eleições de 2026, podendo impulsionar a campanha presidencial de um bolsonarista e reforçar a bancada do Bolsonaro no Congresso.

Mais à frente, ele vai conspirar por uma anistia. No curto prazo, já inibe a movimentação do Judiciário em relação a ele. Parte dessa hesitação se deve à desenvoltura política com a qual Bolsonaro se move na conjuntura. Josias de Souza, colunista do UOL

