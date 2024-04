Sakamoto: Trumpistas radicais usam comissão para atacar Brasil

A comisão do Congresso dos EUA que divulgou decisões sigilosas de Alexandre de Moraes sobre remoção ou suspensão de perfis no X (antigo Twitter) é usada para atacar o Brasil e presidida por um deputado republicano que é apoiador radical de Donald Trump , afirmou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News desta quinta (18).

Esse é o contexto que precisamos entender. Não é que a Câmara dos Deputados como um todo votou pela moção de censura ao Judiciário brasileiro ou está pedindo por uma intervenção. É uma comissão chefiada por um trumpista muito radical, simpatizante de Bolsonaro e com quem Eduardo Bolsonaro tem uma abertura.