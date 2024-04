Cardozo: Sob fogo cerrado do bolsonarismo, Moraes precisa de autocontenção

É um pouco diferente daqueles que exercem a vida política. Um juiz não é um político. Se eu estivesse na posição de Moraes, estaria furioso com algumas coisas, com vontade de dizer e canetar outras, mas um juiz tem que ter autocontenção. É uma das grandes virtudes que devem ser enobrecidas no bom exercício da magistratura. José Eduardo Cardozo, ex-ministro da Justiça

Para Cardozo, os ataques bolsonaristas a Moraes tendem a aumentar, em uma tentativa de fazê-lo perder a linha e cair em descrédito.

Podemos discutir uma ou outra decisão. O Direito envolve polêmica. No geral, ele tem um papel muito importante na defesa da democracia brasileira. Muitas vezes, as pessoas querem que o magistrado saia do sério para ser desacreditado. É isso o que falo sobre autocontenção.

Moraes precisa estar imbuído de que cada vez mais será provocado e atacado, mas tem que se comportar dentro dos estreitos limites que a magistratura impõe a alguém que exerce essa função. José Eduardo Cardozo, ex-ministro da Justiça

