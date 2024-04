Lira indica a STF não ter intenção de abrir CPI sobre Alexandre de Moraes

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), enviou ao STF (Supremo Tribunal Federal) recado no sentido de que não tem a intenção de instaurar uma CPI para apurar a conduta do ministro Alexandre de Moraes, nem das cortes que ele atua - ou seja, o próprio STF e o TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Lira não tratou do assunto diretamente com integrantes do Supremo. Ele mandou o recado por meio de um interlocutor, segundo apurou a coluna.

O requerimento para abertura da CPI que atinge a cúpula do Judiciário foi iniciativa do deputado Marcel vn Hatten (Novo-RS) no ano passado, mas ganhou força depois que Elon Musk atacou Moraes no X e o ministro incluiu o bilionário em inquérito para apurar eventual cometimento de crime.