Tales: Bolsonarismo inverte realidade ao transformar Moraes em ditador

Com a escalada no tom contra o Judiciário, verificada na convocação para o ato deste domingo em Copacabana, Tales avalia que tanto o Supremo como Moraes precisam deixar de estar no centro das atenções.

É hora de o Supremo tomar cuidado. O primeiro é ter um certo recuo do Moraes, que não comanda o STF, mas virou o relator dos principais casos do país no momento.

No caso do golpismo, está na hora de começar a fazer as denúncias e entregá-las para o mundo. É preciso apressar isso e colocar um ponto final nessa história, chegando-se logo à denúncia contra Bolsonaro e os militares envolvidos. Há provas suficientes.

O Supremo deveria sair um pouco de cena e não ser mais o grande protagonista da história. Os bolsonaristas estão com uma estratégia contra o STF e querem carimbá-lo. Depois, tentarão carimbar outros, como o Lula. O protagonismo agora será político, com as eleições municipais. O Brasil precisa começar a olhar para o futuro. Tales Faria, colunista do UOL

Para Tales, Moraes deu margem a críticas ao ter sob sua tutela alguns dos processos mais importantes do país, mas o ministro do STF tem crédito por seu papel fundamental contra o avanço do golpismo.