Sem provas, Bolsonaro diz que Brasil 'nunca esteve tão perto de ditadura'

Manifestação ocorre em meio aos ataques do dono do X, Elon Musk, ao Judicário e ao governo brasileiro. "No momento em que o mundo todo toma conhecimento do quanto está ameaçada a nossa liberdade de expressão e de quanto estamos perto de uma de uma ditadura, é que eu faço um apelo a você, um convite", disse o ex presidente, sem mencionar a divulgação de decisões sigilosas do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes feita pela ala republicana radical do Congresso dos EUA.

Em 2023, por maioria de votos, o plenário do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) declarou a inelegibilidade do ex-presidente por oito anos. Ele é investigado pela Polícia Federal por suspeita de tramar um golpe de Estado para mantê-lo no poder.

- Copacabana/convite.

- Próximo domingo, 10 horas.

- Nunca estivemos tão perto de uma ditadura. Não vamos desistir do Brasil.

- Deus, Pátria, Família e Liberdade. pic.twitter.com/pDE3z28wiF -- Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 18, 2024

Musk x Moraes

Musk atacou Moraes em publicações no X e insinuou fechar o escritório da rede no Brasil na semana passada. Empresário questionou o ministro do STF do porquê de "tanta censura no Brasil". Ele fez o comentário em uma postagem no perfil oficial de Moraes na plataforma.

Moraes é relator de inquéritos sensíveis no Supremo e presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). O ministro é autor de uma série de despachos que suspenderam perfis nas redes sociais (entre elas o X), de investigados por suposta disseminação de desinformação e ataques às urnas eletrônicas.