Vice de Mogi é barrada em seu próprio gabinete após romper com o prefeito

Priscila Yamagami (Progressistas), vice-prefeita de Mogi das Cruzes, teve a senha de acesso ao seu próprio gabinete invalidada nesta terça (16). A situação aconteceu após ela romper politicamente com Caio Cunha (Podemos), prefeito da cidade, no começo do mês.

O que aconteceu

Vice tentou validar senha em aparelho, mas sua impressão digital não foi reconhecida. Foi preciso que uma servidora liberasse a entrada para que Priscila pudesse buscar itens dentro de sua sala. Ao entrar, ela verificou ainda que uma chave da sala não estava no local onde era sempre guardada.

Priscila afirma ainda que o prefeito exonerou membros de sua assessoria. Segundo ela, Cunha também solicitou instrumentos de trabalho usados por ela em sua atividade, como computador e celular. Ela acionou a Justiça para tentar entender o que aconteceu.