Kassab diz que PSD espera eleger 800 prefeitos e vê PT e PL com dificuldade

O presidente nacional do PSD (Partido Social Democrático), Gilberto Kassab, afirmou durante entrevista ao UOL News desta segunda (22) que vê o PT (Partido dos Trabalhadores) e o PL (Partido Liberal) com dificuldades "naturais" na eleição de prefeitos em outubro devido às suas propostas ideológicas "mais radicais". Ele espera que seu partido tenha 850 prefeitos eleitos no pleito municipal de 2024.

É compreensível que tanto o PL quanto o PT, que são propostas ideologicamente mais radiciais, não tenham um número ainda muito acentuado [de prefeitos]. São partidos construindo as suas propostas. Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD