Felipe Neto chama Lira de 'excrementíssimo' em discurso na Câmara; veja

O influenciador avaliou que os deputados votam de acordo com a vontade popular e fez um paralelo com a votação que manteve a prisão de Chiquinho Brazão, acusado de mandar matar Marielle Franco. "Por que decidiram mudar, aos 45 minutos do segundo tempo, quando todo mundo achava que seria solto? Pressão popular".

O UOL tenta contato com Arthur Lira em busca de posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

Nova proposta

A Câmara criará um grupo de trabalho para discutir uma proposta alternativa ao PL das Fake News, segundo a Folha de S.Paulo. A ideia teria sido sugerida por Lira.

Dessa forma, o processo de discussão em torno da regulamentação das redes sociais começará praticamente do zero.

O projeto de lei foi "enterrado" em meio à disputa entre o dono do X, Elon Musk, e o ministro Alexandre de Moraes. O conflito teria fortalecido o discurso crítico de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).