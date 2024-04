Lula diz que não se preocupa com pesquisa e desconversa sobre fala com Lira

No momento que as coisas começarem a acontecer, o povo vai fazer a avaliação correta. Não tenho nesse instante preocupação. O único dia em que me preocupei com pesquisa foi em 1989.

Lula, em café com jornalistas

Ele negou intenção de reforma ministerial. "Não existe nenhuma previsão de reforma ministerial na minha cabeça nesse instante", disse, apesar de críticas a vários ministros e negociadores do governo com o Congresso.

Presidente confirmou que teve "conversa" com Lira, mas que não foi uma "reunião". "Quando eu fizer a reunião com o Lira, eu falo do resultado. Você me pergunta de novo, que eu falo. Eu não tive uma reunião com o Lira, eu tive uma conversa com o Lira. É diferente de uma reunião. Se fosse reunião, eu teria trazido meu líder na Câmara, meu líder no Congresso Nacional, para poder fazer uma reunião sobre as coisas da Câmara", disse Lula.

Como foi uma conversa entre dois seres humanos, eu peço a vocês que não sou obrigado a dizer o que eu tive na conversa com o Lira.

Lula, sem contar o que falou com Lira

Minimizou a crise com o Legislativo, ressaltando que não tem maioria em nenhuma das duas Casas. "A gente não vai viver uma eterna briga, porque, se você optar pela velha briga, você não aprova nada", afirmou. "Não há divergência que não possa ser superada. Se não houvesse divergência, não haveria necessidade de a gente dizer que são três Poderes autônomos."

O governo Lula armou uma operação para evitar derrotas no Congresso nos próximos dias. Até Lula entrou na articulação com o Congresso e falou com Lira para melhorar a relação entre os dois Poderes. O encontro aconteceu no Palácio da Alvorada em meio à briga entre o deputado alagoano e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.