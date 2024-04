Governo intensifica negociações com entrada de pautas-bomba no Congresso

Proposta será votada no Senado antes da sessão do Congresso. O texto já foi aprovado na Câmara e agora será analisado pelos senadores algumas horas antes da apreciação dos vetos. Assim, o governo terá como garantir a devolução dos R$ 3,6 bilhões.

Governo vai enviar projeto de crédito suplementar. Após a sanção do DPVAT, o Executivo deve enviar um PLN com o valor do recurso. O projeto precisa ser aprovado pela Comissão Mista de Orçamento e depois em sessão do Congresso. A possibilidade de ampliar as despesas já estava prevista na lei do arcabouço fiscal e seria realizada só em maio, mas, com o aumento das arrecadações dos fundos dos super-ricos, o governo decidiu antecipar a medida para abril. O valor também será utilizado para execução do vale- gás e para retomar a emissão de passaportes.

Parlamentares devem derrubar veto das "saidinhas". O governo ainda tenta convencer o Congresso a aceitar o que Lula barrou. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, acenou para os evangélicos na tentativa de sensibilizá-los, mas deputados da frente evangélica afirmaram ao UOL que o grupo não deve ceder.

Lula entra na articulação com o Congresso. O chefe do Executivo conversou com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para melhorar a relação entre os dois Poderes. O encontro aconteceu no Palácio da Alvorada em meio à briga entre o deputado alagoano e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O petista também deve conversar com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), nesta semana.

Convescote para atenuar a crise. Em outra frente para tentar melhorar o clima na Câmara, um dos vice-líderes do governo, deputado Emanuel Pinheiro (MDB-MT), ofereceu um jantar ontem em sua casa para os ministros da Casa Civil, Rui Costa (PT-BA), e Padilha.

Governo tenta desarmar aumento de salários no Judiciário. A partir de hoje, plenário do Senado começa a analise de uma PEC (proposta de emenda à Constituição) que oferta um adicional de 5% no salário de juízes e procuradores a cada cinco anos. Serão necessárias cinco sessões de debates antes da votação. O texto foi aprovado na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Casa. A pauta é uma das prioridades de Pacheco após aprovação da PEC das Drogas.