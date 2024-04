SC: Livros jogados no lixo não foram emprestados a crianças, diz biblioteca

A Mundoteca, biblioteca em que a prefeita de Canoinhas (SC) publicou vídeo jogando no lixo livros alegando que são "porcaria", afirma que as obras passam por um controle rigoroso de empréstimo.

O que aconteceu

Livros apontados como impróprios para crianças "nunca foram indicados ou emprestados para crianças". Todos os exemplares são analisados por especialistas e etiquetados com a indicação da faixa etária recomendada, de acordo com a nota da idealizadora e produtora do projeto.

Acervo está sob "rigoroso controle" feito por "educadoras sociais". Mesmo que a biblioteca seja pública comunitária para todas as idades, é permitido "empréstimos para pessoas com a idade adequada", afirma em nota a Mundoteca.