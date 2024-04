Ministério manda PF investigar câmeras espiãs em apartamento de deputada

Na quarta-feira (24), a deputada se reuniu com Neto. Ela solicitou o avanço das apurações, que estavam sob responsabilidade da Polícia Civil do Distrito Federal.

Foco da Polícia Federal será analisar o gravador das imagens encontrado no apartamento. Na investigação da PCDF, foram produzidos laudos e exames periciais, algumas pessoas foram identificadas, qualificadas e ouvidas em termos de declaração. Após oito meses, uma perícia feita no gravador DVR apontou que as câmeras estavam funcionando, mas não foi esclarecido se foram acessadas à distância.

Entenda o caso

Os equipamentos de monitoramento foram encontrados por assessores da parlamentar em 28 de agosto de 2023. Na ocasião, a Polícia Civil do Distrito Federal instaurou inquérito para investigar o caso, que foi tornado público agora pela própria deputada.

Peritos localizaram quatro câmeras instaladas no apartamento, além de microfones, cabos de internet e um aparelho gravador DVR e um modem. De acordo com a PCDF, os equipamentos estavam em pontos como a sala do local, o quarto da deputada e em um armário que dava vista para a entrada do banheiro. Eles estavam camuflados por disparadores de água e sensores de fumaça. Ao todo, 164.325 registros audiovisuais foram extraídos do aparelho.

Polícia identificou os suspeitos de instalar as câmeras, mas não informou se foram presos ou indiciados. As identidades dos investigados foram mantidas em sigilo.