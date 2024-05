Justiça manda redes sociais derrubarem publicação de Boulos contra Nunes

A equipe de Boulos disse ainda que o caso foi levantado ao Tribunal de Contas do Município e está no Ministério Público de São Paulo. A pré-campanha informou ainda que o "PT de São Paulo vai entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF)."

O Deputado Federal Guilherme Boulos recorrerá da liminar que proíbe a divulgação dessa grave notícia de negligência com a educação, que compromete o futuro de milhares de estudantes da rede municipal de ensino e que é crime previsto na nossa legislação.

Pré-campanha de Guilherme Boulos