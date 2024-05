Análise: Mourão é etarista consigo mesmo ao usar idade para rebater crítica

Foi uma frase infeliz do senador e a atitude mesmo. Se ele acha que o fato de ter 70 anos não justifica ele ir conversar com esses eleitores dele, que são pessoas acima de tudo que estão sofrendo, (...) faltou sensibilidade. Ele buscou uma desculpa, não acho que a idade tem que ser barreira para nada. Carla Araújo, colunista e chefe da sucursal do UOL em Brasília

Ir aos locais nesse momento é mais do que colocar a galocha ou carregar alguma coisa. O general Mourão joga futvôlei na praia, faz esporte até hoje. Ele tentou se sair da pergunta incômoda e acabou sendo ainda mais infeliz. Carla Araújo, colunista e chefe da sucursal do UOL em Brasília

Sakamoto: Ausência de Mourão coloca em xeque sua representatividade no RS

A ausência de Mourão em território gaúcho durante a tragédia coloca em xeque a representatividade dele no Estado, disse o colunista do UOL Leonardo Sakamoto. Sakamoto apontou políticos de mais idade que Mourão que estão atuando diretamente em favor das vítimas das enchentes.

Fazendo uma comparação, depois que o senador Hamilton Mourão falou isso, muita gente nas redes sociais passou a postar foto do ex-governador Olívio Dutra, do PT, que tem 82 anos e está trabalhando exatamente para ajudar os refugiados. Está lá fazendo comida, arrecadando doações, junta grupos da reforma agrária. Não só ele, também tem imagens do Raul Ponte, do PT gaúcho, que tem 80 anos, ou seja, são pessoas com mais de 80 anos e que estão contribuindo da forma como eles melhor podem para isso. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL