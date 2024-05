Espero que possamos superar crise, diz embaixador de Israel no Brasil

O embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, afirmou no UOL News 2ª edição desta sexta (24) que não há por parte do governo Netanyahu nenhum problema em relação ao retorno do embaixador brasileiro Frederico Meyer ao posto. Ele disse que espera superar a crise entre os países. Meyer já está em Tel Aviv, mas não reassumiu o cargo.

Em fevereiro, o embaixador brasileiro em Israel foi convocado pelo chanceler do governo Netanyahu, Israel Katz, a dar explicações sobre uma fala de Lula na Etiópia. Hoje, o chanceler brasileiro Celso Amorim afirmou que o brasileiro não voltará ao cargo e afirmou que "nosso embaixador foi humilhado".