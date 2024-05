Relembre carreira política de Romário, apontado em esquema de corrupção

A Polícia Federal e o Ministério Público Federal investigam o senador Romário (PL-RJ) por envolvimento em suposto esquema de desvio de dinheiro de projetos de esportes da Prefeitura do Rio de Janeiro.

O caso com indícios de corrupção passiva e lavagem de dinheiro foi revelado com exclusividade pelo UOL e também envolve o vereador do Rio Marcos Braz (PL), vice-presidente de futebol do Flamengo.

Romário se filiou ao PSB (Partido Socialista Brasileiro) em 2009. Desde então, passou pelo Podemos e está no PL desde 2021.