Tese de 'conluio' entre Moro e Deltan pode acelerar anulações na Lava Jato

A nulidade dos processos contra o presidente Lula (PT) não se baseou nas mensagens. A decisão do STF em 2021, que invalidou quatro condenações do petista, foi justificada pela conclusão da Corte de que a 13ª Vara Federal de Curitiba não era competente para julgar os casos, porque eles não tinham relação direta com os crimes na Petrobras.

Até o momento, a medida de Toffoli a favor de Odebrecht não foi analisada pelo plenário do STF. Segundo a colunista do UOL Raquel Landim, também está aumentando dentro da Corte o mal-estar com a resistência do ministro de levar o assunto à Segunda Turma ou ao plenário, que homologou a delação da Odebrecht em 2017. Na decisão, Toffoli ressaltou que o acordo continua válido, apesar dos benefícios a Marcelo.

A PGR (Procuradoria-geral da República) estuda questionar a decisão de Toffoli. O atual PGR, Paulo Gonet, já recorreu das medidas do ministro que suspenderam as multas aplicadas contra a Odebrecht, no âmbito da Lava Jato, e contra o grupo J&F. O Supremo não julgou estes recursos até o momento.

Criminalistas veem chance de que o benefício dado a Marcelo se aplique a outros alvos da Lava Jato. Eles ponderam, no entanto, que o efeito pode ser lento, porque o STF terá que analisar caso a caso.

O que dizem os especialistas