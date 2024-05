Deputado anti-MST é eleito vice-presidente da comissão de agricultura

O deputado marcou seus discursos na comissão com críticas ao movimento. "[O MST] faz terrorismo com os proprietários rurais, faz terrorismo com o próprio povo, com seus próprios membros".

A CPI durou 130 dias e terminou sem ter o relatório votado. Antes, houve uma briga entre deputados da esquerda e bolsonaristas.

Na sequência da CPI, o parlamentar se tornou presidente da Frente Parlamentar Invasão Zero no Mato Grosso do Sul. O grupo é favorável à derrubada do veto do marco temporal, à defesa da propriedade privada e ao refinanciamento das dívidas de produtores de leite.

Crítica no aniversário do MST

Rodolfo voltou a criticar o MST na sessão de homenagem aos 40 anos do movimento. A solenidade ocorreu em 28 de fevereiro deste ano no plenário da Câmara. Ele disse que o MST representa "40 anos de destruição". Depois, foi ao espaço de entrevistas coletivas e continuou a protestar contra a Câmara por ceder espaço para a cerimônia.