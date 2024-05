Diretrizes do governo federal dão margem para polícias não ligarem câmeras

As diretrizes do governo federal para o uso das câmeras corporais pelas polícias do país dão margem para os estados não aderirem à modalidade da gravação ininterrupta — considerada bem sucedida em programas em funcionamento. A avaliação é de especialistas em segurança pública ouvidos pelo UOL.

O que aconteceu

Modalidade de gravação que prevê acionamento por policial se aproxima do edital lançado pelo governo de São Paulo e criticado por analistas e gestores da área. A diretora-executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Samira Bueno, acredita que o Ministério da Justiça buscou elaborar uma norma que contemplasse modelos em funcionamento. "Mas, ao financiar projetos que incluam a modalidade de gravação por acionamento dos próprios agentes com recursos do fundo, eles ratificam o edital de São Paulo."

"Isso pode direcionar as escolhas de policiais militares de todo o país", complementa Samira. "Prever essa possibilidade faz com que muitos estados façam dessa forma, uma vez que atendem às diretrizes", complementa. Ela defence que a gravação ininterrupta alcança resultados mais efetivos no combate à violência.