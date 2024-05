Tales: Moraes resistiu a momento de exceção, mas não pode virar herói

Tales alertou para o risco de transformar Moraes, que está de saída da presidência do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), em uma espécie de ídolo nacional.

Quando se tem uma guerra, o presidente trabalha com mais poderes do que a legislação.

Moraes viveu um momento de exceção, de tentativa golpista. Ele resistiu a isso defendendo a democracia. Foi muito importante, mas não pode ser tratado como mito ou herói daqui para a frente. Tales Faria, colunista do UOL

Bergamo: TSE dará guinada e será menos rigoroso com quem espalha fake news

Com a saída de Alexandre de Moraes da presidência do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o órgão tende a passar por mudanças, com menor interferência nas eleições e no rigor com quem dissemina notícias falsas, avaliou a colunista da Folha de S.Paulo Mônica Bergamo. A ministra Cármen Lúcia assume a presidência do TSE e André Mendonça assume uma cadeira efetiva na Corte eleitoral.