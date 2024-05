Absolvido pelo TSE, Moro quer concorrer ao governo do Paraná

Como afirmou em sua primeira coletiva de imprensa, Moro desistiu, por enquanto, da Presidência. Pessoas próximas ao senador dizem que ele percebeu que precisa construir musculatura política e relações com seus pares.

Para isso, o governo do Paraná seria uma importante experiência administrativa de cargo maioritário na carreira do ex-juiz da Lava Jato.

No campo da esquerda, o PT é o partido com mais relevância, mas está dividido entre os grupos de Gleisi Hoffmann e Zeca Dirceu.

Para a prefeitura de Curitiba, a tendência é apoiar o PSB ao invés de respaldar o pleito do deputado do próprio partido.

Moro foi absolvido por unanimidade no TSE da acusação de abuso de poder econômico na pré-campanha e manteve o mandato de senador. Foram 7 votos a favor, incluindo os ministros do Supremo, Alexandres de Moraes, Carmen Lúcia e Kassio Nunes Marques.

Procurado, Sergio Moro não se manifestou sobre a possibilidade de concorrer ao governo do Paraná.