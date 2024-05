Mesmo fora do TSE, Moraes seguirá visto por bolsonaristas como algoz

Moraes começou a alçar voo em 2019, quando recebeu de mão beijada de Dias Toffoli, então presidente do tribunal, a relatoria do inquérito das fake news. Não se sabia naquele momento que o caso completaria cinco anos de duração ainda sem previsão de chegar ao fim.

Estava acertado nos bastidores do STF que os inquéritos das fake news e das milícias digitais terminariam no início de 2023. Com a derrota de Bolsonaro nas urnas e a vitória de Lula, a relação entre o Judiciário e o governo federal distensionou. O encerramento dos inquéritos serviria para colocar um ponto final nos quatro anos de atrito entre os Poderes vistos na gestão Bolsonaro.

Mas veio o 8 de janeiro e os planos mudaram. Dentro do Supremo, apesar das críticas dos colegas aos métodos heterodoxos de Moraes conduzir os processos, o apoio às medidas adotadas por ele ainda é majoritário. Tanto que o plenário costuma legitimar todas as decisões do ministro nas investigações.

Fora do STF, a realidade é outra. Especialmente no Congresso Nacional, a pressão é no sentido do encerramento das investigações e do corte das asas de Moraes. Parte do que os parlamentares consideram abuso de poder do Supremo vem do gabinete de Moraes.

O clima azedou entre o Supremo e o Congresso depois que o ministro ordenou a prisão do deputado federal Chiquinho Brazão, suspeito de mandar matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. Em contrapartida, os parlamentares ameaçaram retaliar com projetos que limitam o poder do tribunal.

Por obra do acaso — e do algoritmo do STF responsável por sortear a relatoria de processos —, Moraes também é relator do caso Marielle. Mais um para completar seu arsenal de poder. A expectativa é que a investigação do caso termine também até o fim do ano.