Marcha para Jesus em SP tem propaganda de caravanas turísticas para Israel

A Marcha para Jesus em São Paulo promoveu hoje uma propaganda de caravanas turísticas para Israel.

O que aconteceu

A propaganda de uma agência de turismo foi transmitida no telão do palco entre os shows gospels. "Quem tem o sonho de ir para Israel aí levanta a mão", gritou um dos apresentadores, recebido com gritos pela multidão de fiéis no Campo de Marte, zona norte da capital.

Foi transmitido um vídeo rápido, promovendo o turismo no país, atualmente em guerra com o Hamas. "Os roteiros são personalizados e planejados em cada detalhe para oferecer uma experiência inesquecível do início ao fim", dizia o vídeo, que oferece pacotes para igrejas.