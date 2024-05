Miguel Reale Jr: Não cabe a Moraes ser o julgador do caso em que é vítima

Não caberia ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes ser o julgador do caso em que ele e sua fmília são vítimas de ameaça, afirma o jurista Miguel Reale Jr. durante entrevista ao UOL News 2ª Edição desta sexta-feira (31). Hoje, a Polícia Federal prendeu dois suspeitos em uma operação com o aval do próprio ministro.

[A prisão ocorre] Porque é sem dúvida alguma uma grave ameaça que visa impedir o exercício livre do Poder Judiciário, da jurisdição, com essas ameaças que são feitas de forma grave e assustadora conforme relato da vítima, o ministro Alexandre de Moraes.