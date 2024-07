Moraes autoriza PF a investigar Zambelli pelos atos golpistas de 8/1

Segundo os investigadores, abertura de investigação baseada em fake news foi "açodada". Objetivo de abrir inquérito a duas semanas do primeiro turno seria de prejudicar a candidatura de Lula, tese que a PF agora vai apurar a fundo.

A investigação ficou seis meses na PF, até abril de 2023. Neste período o inquérito não foi submetido ao Poder Judiciário e ao Ministério Público Federal, como deve ocorrer em todas as investigações policiais. Passado o prazo, o caso foi encerado enviado à Corregedoria da Polícia Federal, que investiga o delegado responsável por manter este inquérito.

Os elementos identificados apontam que a formalização açodada da investigação no âmbito da Polícia Federal — a apenas duas semanas do 1° turno das eleições presidenciais — visava a conferir credibilidade às narrativas inverídicas propagadas pela Milícia Digital em relação ao principal opositor político do então presidente Jair Bolsonaro, de modo a se obter vantagem de natureza eleitoral às vésperas do pleito de 2022.

Por fim, o Delegado de Polícia Federal Itawan Oliveira apontou indícios de desvio de finalidade da investigação no contexto das eleições presidenciais de 2022, de participação da deputada federal Carla Zambelli nos fatos apurados e de utilização da estrutura do Estado Brasileiro para fins ilícitos e desgarrados do interesse público no ano de 2022.

Trechos da decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF

Zambelli se diz "surpresa" com decisão. A declaração foi feita por meio de nota encaminhada pela sua assessoria: