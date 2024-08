Cármen segue Moraes, e STF tem quatro votos para condenar Fátima de Tubarão

Cármen Lúcia acompanhou o voto de Alexandre de Moraes para condenar à prisão Fátima Mendonça Jacinto, a Fátima de Tubarão, pelos ataques golpistas de 8 de janeiro. Defesa diz que recorrerá, em caso de condenação.

O que aconteceu

Placar está 4 a 0 pela condenação da militante bolsonarista. Fátima de Tubarão é julgada no plenário virtual do STF. O julgamento começou na sexta-feira (2) e vai até as 23h59 da próxima sexta-feira (9). Nesse período, os ministros devem depositar seus votos no site do STF. Moraes foi o primeiro a votar porque é relator do caso.

Moraes condenou Fátima a 17 anos de prisão, sendo 15 em regime fechado. Em decisão divulgada na sexta-feira (2), o ministro do Supremo determinou o pagamento de uma multa equivalente a R$ 43 mil mais correção monetária. Também ordenou que ela se responsabilize, junto com as centenas de réus dos ataques, e arque com uma indenização por danos morais coletivos de R$ 30 milhões.