Suspensão do site DCM viola liberdade de imprensa, dizem entidades

A Coalizão em Defesa do Jornalismo divulgou nota em repúdio à suspensão do site DCM (Diário do Centro do Mundo) determinada pela Justiça do Tocantins atender ao pedido da deputada estadual Janad Valcari (PL).

O que aconteceu

As organizações de jornalismo pediram à Justiça o restabelecimento do site, retirado do ar nesta quarta (7). Em nota conjunta, as associações afirmaram que a suspensão do DCM viola a liberdade de imprensa e cobraram atuação da Justiça na garantia de liberdade para o exercício do jornalismo no Brasil.

A Coalizão em Defesa do Jornalismo é composta por seis organizações. A Abraji (Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo), o Instituto Tornavoz, a Ajor (Associação de Jornalismo Digital), o Repórteres Sem Fronteiras, o Intervozes - Coletivo Brasil de Comunicação Social e a Fenaj (Federação Nacional dos Jornalistas).