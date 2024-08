Justiça tira do ar Diário do Centro do Mundo a pedido de deputada do PL

Uma decisão do Tribunal de Justiça do Tocantins tirou do ar nesta quarta-feira (7) o site de notícias Diário do Centro do Mundo. A medida é resultado de um processo movido pela deputada estadual Janad Valcari (PL) contra o veículo.

O que aconteceu

Notícia publicada sobre deputada gerou decisão. Em novembro de 2023, o DCM divulgou que Janad faturou R$ 23 milhões por meio de um esquema envolvendo prefeituras e a banda Barões da Pisadinha, da qual a política foi empresária até dezembro — quando repassou o controle a um filho. A deputada estadual é pré-candidata à Prefeitura de Palmas.

Decisão cita "tentativas infrutíferas" de contato com DCM. De acordo com a Justiça, esse fato e a "impossibilidade técnica" de suspensão apenas do link vinculado à reportagem que deu origem ao processo levaram à opção por derrubada completa do site. O DCM publica notícias há 13 anos. O Tribunal de Justiça do Tocantins afirma que foi "necessário adotar uma medida alternativa para garantir a efetividade da decisão judicial".