'O presidente do Brasil não tem candidato a presidente da Câmara', diz Lula

"Ao presidente Lula cabe a responsabilidade de tratar bem", completou o petista. "Porque o presidente da Câmara e o presidente do Senado não precisam do presidente Lula, é o presidente Lula quem precisa deles", repetiu, em deferência ao trabalho do Congresso.

Como o UOL mostrou, Lula tem evitado entrar publicamente na disputa. A avaliação do Planalto é que tomar um lado seria desvantajoso para o governo, mas ele tem participado das negociações nos bastidores.

Nesta semana, ele recebeu Pereira e Motta no Palácio do Planalto, em dias diferentes. Também conversou com Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, que tem como candidato o deputado Antônio Britto (PSD-BA). O baiano seria o nome preferido de Lula, mas perdeu força após a costura da última semana.

Críticas a Lira antes de ser eleito. Lula, em março de 2022, chamou Lira de "imperador do Japão" e criticou o "poder imperial" do presidente da Câmara. "Ele já quer tirar o poder do presidente para que o poder fique na Câmara dos Deputados e ele aja como se fosse o imperador do Japão", disse o petista à época, sem citar o nome de Lira.

Articulação na Câmara

A disputa pela presidência da Câmara ganhou novos contornos na noite de terça (3). A iniciativa foi definida em acordo com Lira, que busca há meses apoio para uma candidatura única.