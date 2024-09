Emendas de ex-deputado do DF para ONGs são usadas por candidato no RJ

"Acreditei em conto de fadas", diz ex-deputado

Luís Miranda, que ficou nacionalmente conhecido em 2021 por fazer denúncias de indícios de corrupção no Ministério da Saúde durante a pandemia, foi um dos três parlamentares de fora do estado do RJ que injetaram recursos na rede de ONGs fluminenses.

As emendas de Miranda direcionadas às ONGs somam o maior valor entre os políticos de fora do RJ — R$ 4 milhões para o projeto Futuro Saudável e R$ 1 milhão para o CEL (Cidadania, Esporte e Lazer).

Ao UOL, Miranda afirmou que as ONGs foram indicação de outro ex-deputado, o delegado Felício Laterça (PP-RJ), atualmente candidato a prefeito de Macaé (RJ).

Miranda disse, no entanto, que desconfiava da capacidade de as ONGs fluminenses realizarem os projetos no Distrito Federal.