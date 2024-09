Lula cobra órgão na ONU 'com autoridade' para enfrentar mudança climática

O presidente Lula (PT) cobrou que um órgão internacional "com autoridade" faça a gerência global no enfrentamento às mudanças climáticas em discurso enviado à ONU (Organização das Nações Unidas) nesta quinta (12).

O que aconteceu

Lula tem insistido nessa ideia no último mês. Dar mais legitimidade aos órgãos que tratam do tema deverá ser um dos pontos de debate apresentados pelo Brasil na cúpula do G20, a reunião das 20 maiores economias do mundo, no Rio de Janeiro, em novembro.

"O enfretamento da mudança do clima demanda órgãos com autoridade para promover implementação os compromissos assumidos", disse o presidente, em vídeo enviado para chamar ao encontro "Summit of the Future", que debate desenvolvimento sustentável, no dia 22.