Josias: Indiciamento gera bocejos e resultará em impunidade e mais bocejos

A gravidade do problema só é superada por outro aspecto: corrupção no Brasil virou assunto chato. Hoje, indiciamento da PF passou a produzir arquivamento, impunidade e bocejo. Estamos vivendo essa realidade.

Voltamos na História e viramos a página para trás. Esse é o cenário. O indiciamento é gravíssimo e envolve pessoas de grande relevância na República. Um deles [Braga] é líder do MDB e relator da reforma tributária no Senado. Mas tudo isso provoca bocejos. Todos sabem que isso resultará em arquivamento, impunidade e mais bocejos. Josias de Souza, colunista do UOL

Para Josias, o indiciamento de Braga e Calheiros remonta à época anterior da Lava Jato, uma vez que a operação de combate à corrupção ficou manchada pelas atuações de Sergio Moro e Deltan Dallagnol.

Isso daqui é um desdobramento de inquéritos que começaram ainda lá na fase da Lava Jato. Ficou dormindo e se arrastando por seis longos anos. Agora vem esse indiciamento que é gravíssimo, mas não provoca senão bocejos.

Restabeleceu-se a imoralidade no Brasil. Voltamos a uma era pré-mensalão, de absoluta subversão de valores. Hoje, ninguém está muito preocupado ou interessado em assuntos relacionados à corrupção, o que é uma tristeza.