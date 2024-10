Governo Lula cria plano contra assédio no Estado após caso Silvio Almeida

Embora os debates sobre o plano tenham começado em 2023, o governo só se movimentou mesmo depois. De acordo com a Folha de S.Paulo, alguns ministros teriam conhecimento do suposto assédio sexual de Almeida antes de as acusações aparecerem publicamente.

O plano pretende fortalecer a escuta das vítimas. Segundo o MGI, as mais de 300 ouvidorias espalhadas pelos órgãos públicos federais serão reforçadas pela prevenção à violência no trabalho.

Também vale para as empresas contratadas pelo governo. "Os editais de licitação e os contratos com empresas prestadoras de serviços executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra deverão prever cláusulas em que as empresas assumam compromisso com o desenvolvimento de políticas de enfrentamento do assédio e da discriminação em suas relações de trabalho", informou o ministério.

As ações valem tanto para servidores mulheres ou homens e para terceirizados. "Com essas portarias, estamos fortalecendo ainda mais o combate ao assédio e à discriminação no serviço público federal, com uma rede integrada de atuação", afirmou Esther, por meio de comunicado enviado à imprensa.

Ex-ministro foi acusado de assédio sexual

A ONG Me Too Brasil tornou públicas as acusações contra Almeida, feitas de forma anônima, após reportagem do site Metrópoles. A reportagem citava a ministra Anielle como uma das vítimas.