Ministra Anielle Franco depõe à PF nesta quarta sobre denúncias de assédio

O caso também é investigado pela Ministério Público do Trabalho em Brasília e pela Comissão de Ética Pública da Presidência.

A ONG Me Too Brasil tornou públicas as acusações, feitas de forma anônima, após reportagem do site Metrópoles. A reportagem já citava a ministra Anielle como uma das vítimas.

Almeida nega as acusações. Em nota divulgada após a demissão, o ex-ministro disse que vai provar ser inocente.

Sob Almeida, o Ministério dos Direitos Humanos tinha denúncias de assédio moral e pedidos de demissão em série. Reportagem do UOL mostrou que esses episódios envolvendo a pasta até então comandada por Silvio Almeida ocorrem desde o início da gestão, em janeiro de 2023 — o ministro também nega essas acusações.

Hoje, o governo Lula (PT) lançou um plano contra assédio na administração pública, elaborado após o caso vir à tona. O plano visa "desenvolver um conjunto de ações coordenadas para prevenir o assédio e a discriminação" na administração pública federal. A portaria foi assinada no DOU (Diário Oficial da União) pela ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck.