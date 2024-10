Anielle depõe à PF por 1 hora e meia sobre denúncias contra Silvio Almeida

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, foi ouvida por cerca de uma hora e meia nesta quarta-feira (2) na sede da Polícia Federal (PF), em Brasília, sobre denúncias de assédio cometido pelo ex-ministro dos Direitos Humanos Silvio Almeida. O depoimento terminou por volta das 11h30.

A assessoria da ministra informou que não se manifestaria sobre o assunto, já que as investigações ainda estão em curso.

Almeida foi demitido no início de setembro após acusações de assédio serem noticiadas pela imprensa. Conforme mostrou o UOL, Anielle confirmou a colegas ter sido uma das vítimas. Ele foi substituído no cargo por Macaé Evaristo.



A PF investiga o caso. O ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou o prosseguimento do inquérito, de forma sigilosa. A PF enviou ao STF o relato de uma testemunha. Com base nesse depoimento, viu evidências para abrir uma investigação preliminar de ofício, ou seja, sem ter havido pedido de outro órgão.