Loterj vai ao STF para barrar suspensão de bets e defender atuação nacional

Alternativa para evitar suspensão das bets. Em paralelo, a Loterj solicitou que, caso o STF aceite o pedido da AGU, os efeitos sejam modulados. A autarquia sugere que sejam mantidas as atividades das empresas já credenciadas e em funcionamento com as regras de localização.

Bloqueio de bets

Governo começou a retirar bets do ar. A interrupção dos serviços começou na sexta-feira (11) com o auxílio da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações). Segundo o Ministério da Fazenda, a medida atinge todas as empresas que não preenchem os requisitos para conquistar a autorização em âmbito nacional ou estadual.

A relação das bets bloqueadas está no site da Anatel. O procedimento é semelhante ao utilizado para retirar do ar o X (antigo Twitter) após determinação do STF. O Ministério da Fazenda publicou a lista de bets que podem funcionar.