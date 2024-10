Rússia vai propor iniciativas por fim do domínio do dólar em cúpula do Brics

A Rússia está tentando convencer os países do Brics a construir uma plataforma alternativa para pagamentos internacionais que seria imune às sanções ocidentais quando receber os chefes de Estado do grupo para uma cúpula na próxima semana.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, está empenhado em fazer do Brics — que se expandiu recentemente para incluir Egito, Etiópia, Irã e Emirados Árabes Unidos, além de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul — um poderoso contrapeso ao Ocidente na política e no comércio global.

A cúpula de 22 a 24 de outubro na cidade de Kazan está sendo apresentada por Moscou como prova de que os esforços ocidentais para isolar a Rússia têm fracassado. O país deseja trabalhar com aliados para reformular o sistema financeiro global e acabar com o domínio do dólar.