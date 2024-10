Lula viaja a Natal e vai a comício para reforçar campanha de Natália Bonavides

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) encaixou na agenda da Presidência da República uma inauguração do governo federal em Natal (RN) nesta quarta-feira, 16, em meio à disputa municipal. Aproveitando a passagem pela cidade, Lula participará de comício com a candidata Natália Bonavides (PT), que é uma das principais apostas do partido no segundo turno.

De acordo com a agenda da Presidência, Lula participará de cerimônia de anúncio de investimentos do governo federal em múltiplas áreas do Estado. O compromisso está previsto para as 16h. Já à noite, fora do horário de expediente, o chefe do Executivo pretende participar de comício com Bonavides para reforçar sua candidatura ao pleito.

A petista disputa com Paulinho Freire (União Brasil) a segunda fase das eleições municipais. No primeiro turno, o candidato teve 44,08% dos votos válidos, contra 28,45% de Bonavides. Em 2020, o PT não conseguiu eleger nenhum prefeito em capitais pela primeira vez desde a redemocratização. Os esforços do partido neste turno são para reverter esse quadro. Essa será a primeira viagem que Lula fará a Natal em 2024.

No segundo turno, a expectativa da legenda é que o presidente se engaje mais nas campanhas. Há previsão de o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, também visitar a capital do Rio Grande do Norte.

Além de Natal, o PT disputa essa segunda fase em Porto Alegre (RS), com Maria do Rosário, Cuiabá (MT), com Lúdio Cabral, e Fortaleza (CE), com Evandro Leitão. Em São Paulo, o PT apoia o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, que vai ao segundo turno com o atual prefeito da cidade, Ricardo Nunes (MDB).

O presidente deve viajar à capital paulista na sexta-feira, 18. Na semana passada, Lula esteve em Fortaleza, que vive a disputa eleitoral entre Evandro Leitão (PT) e André Fernandes (PL), e no sábado, 12, foi para Belém. Na capital paraense, Igor Normando (MDB) e Éder Mauro (PL) disputam o segundo turno para a prefeitura.