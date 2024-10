Justiça nega habeas corpus a homem que Carla Zambelli perseguiu armada

"A ninguém é dado fazer Justiça com as próprias mãos, sobretudo quando o fato ainda pende de julgamento no STF", afirmou o juiz ao condená-lo.

A sentença transitou em julgado.

Luan entrou com um pedido de habeas corpus alegando que havia apresentado recurso dentro do prazo legal, mas que a Justiça não o levou em consideração.

Os desembargadores do TJ-SP, em decisão tomada no último dia 17 de outubro, rejeitaram o pedido. Segundo eles, o jornalista não pagou as taxas devidas para a apresentação do recurso no prazo previsto em lei.

Com isso, ele terá de cumprir a pena.

Luan Araújo disse à Justiça não ter cometido crime algum. Disse que apenas exerceu seu trabalho profissional, amparado pela liberdade de expressão.