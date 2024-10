Lucas Bove usa influência para transgredir lei, diz defesa de Cíntia Chagas

Em outras conversas vazadas, Chagas e Bove aparecem discutindo por ciúmes. Na última sexta-feira (18), o portal Metrópoles divulgou troca de mensagens que mostra a influenciadora brigando com o deputado estadual por ciúmes de outras mulheres com quem Bove convive na política.

Advogada de Chagas reiterou que Bove está proibido de divulgar conteúdos sobre o caso. "Também foi determinado que o requerido se abstenha de enviar ou divulgar em qualquer rede social, sua ou de terceiro, ou por qualquer meio de comunicação, vídeos, imagens, fotografias, ou qualquer forma de mídia que contenha conteúdo íntimo ou privado pertencente à requerente ou relacionado à sua figura, sob pena de prisão preventiva", afirma Mansur.

Defesa de Bove entrou com ação que busca proibir manifestações de Chagas. Questionado sobre os motivos do pedido judicial, o advogado Daniel Bialski afirmou: "Ela vazou coisas do processo, propaga falácias e fomenta ódio. Assim, esse tema tem que ser discutido no processo e não publicamente. Se vale para ele, tem que valer para ela".

Defesa de influenciadora rebateu acusação. "O referido pedido é apenas tentativa de silenciamento e de cercear a liberdade de expressão da vítima, como ocorre em quase todos os casos de violência doméstica, Lucas tenta tirar o foco da realidade dos fatos. É importante frisar que o segredo de justiça existe para a exclusiva proteção da vítima e não do investigado, visando proteger as vítimas de violência doméstica e não os acusados, sendo escolha da vítima expor sua situação como vítima ou não".