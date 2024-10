Audiência pública começa a discutir como SP investirá orçamento recorde

Projeto de lei orçamentária anual da cidade prevê R$ 122,7 bilhões em receitas em 2025. Desse total, R$ 65 bilhões vêm de impostos, e outros R$ 24 de transferências de recursos — entre outras fontes de recurso. O texto iguala receitas e despesas, o que mantém as contas da cidade em equilíbrio.

Subprefeitura da Sé deve receber R$ 132 milhões. Localizada na parte central da cidade, a região deve concentrar recursos. Muito dinheiro também deve ser destinado a bairros periféricos, como São Mateus (R$ 69,8 milhões), São Miguel Paulista (R$ 62,8 milhões) e Guaianases (R$ 60,5 milhões).

Secretaria Municipal de Educação é a que receberá mais dinheiro. Quase R$ 23 bilhões devem ser destinados ao órgão — 45% do total do orçamento. Mobilidade e Trânsito (R$ 11 bilhões), Subprefeituras (R$ 3 bilhões) e Infraestrutura Urbana e Obras (R$ 2,7 bilhões) são outras pastas em destaque.

Texto prevê R$ 21,5 bilhões para Fundo Municipal de Saúde. O fundo reúne recursos destinados "à implantação, consolidação e manutenção" da rede pública do Sistema Único de Saúde (SUS) no município. Em agosto, o Datafolha indicou que a saúde fica atrás só da segurança entre as preocupações do paulistano.

Prefeito tem aliado à frente das negociações

Sidney Cruz (MDB) é o relator do texto na Comissão de Finanças e Orçamento. Durante a campanha, ele apoiou Ricardo Nunes (MDB), com quem participou de agendas. Nunes foi reeleito prefeito de São Paulo com quase 60% dos votos. Ele venceu o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) no segundo turno.