Mirando 2026, PT poderia ter se esforçado para se aliar a Nunes, diz Tatto

Aliança PT-PSOL em SP deu 'recado inverso' ao eleitor, diz Tatto. Segundo ele, a tática do partido era "lançar candidatos onde tínhamos possibilidade de ganhar, e, onde não fosse possível, nos aliar ao centro pensando em 2026". Mas o apoio a Boulos em São Paulo transmitiu a mensagem oposta ao eleitorado. "O problema não é a figura do Boulos. O Boulos fez o papel dele, foi lá, se defendeu, foi bem nos debates. O problema é que o eleitor não entende isso", afirmou.

"Todos os candidatos bem-sucedidos do PT tinham um perfil um pouco mais ao centro", afirmou deputado. Para ele, a única exceção à regra foi Luiza Erundina —que ganhou em 1988 uma eleição sem segundo turno. Marta era "uma figura de televisão" e Haddad, "o tucano do PT", disse ele na entrevista.

Tatto aponta erro no discurso

Quem é da periferia sonha em morar no centro, defende Tatto. A fala se deu em resposta a uma pergunta sobre onde o deputado achava que Boulos havia errado. Para ele, o fato de o candidato se dizer "da periferia" —ainda que tenha nascido em área nobre— vai na contramão do que desejam as pessoas que vivem nessas regiões.

Força do PT vem de "capilaridade" no território, diz deputado. Para ele, a presença de petistas em associações de bairro, igrejas e sindicatos é o que garante o apoio de 30% do eleitorado ao partido.

Com avanço da direita na periferia, PT "começa a perder onde sempre ganhou". Segundo Tatto, isso aconteceu porque os conservadores não respeitaram questões como regras ambientais na disputa por esses territórios. "Eles chegam, desconsideram a questão ambiental e constroem. E o povo lá gosta disso", resumiu.