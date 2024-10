Professor: direita politiza periferia e tem estratégia de viver em campanha

A direita brasileira politiza a periferia e segue a estratégia de usar as redes sociais para viver em campanha, afirmou João Cezar de Castro Rocha, especialista em extrema direita e professor titular da Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) durante participação no UOL News desta quinta-feira (31).

Evandro Leitão (PT), prefeito eleito de Fortaleza, disse em entrevista ao UOL que a esquerda precisa aprender a se comunicar melhor com o eleitor, especialmente com alguns segmentos da sociedade. "A extrema direita está tendo uma capacidade de diálogo bem melhor do que a nossa", avaliou.

Para Castro Rocha, este campo político é mais dedicado em criar um contato permanente com a população, e sabe aproveitar as redes sociais não apenas em períodos de campanha.